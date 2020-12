Brandweer staakt blussen autobrand Veen na aanval met zwaar vuurwerk

In de Brabantse plaats worden in de aanloop naar de jaarwisseling geregeld autowrakken in brand gestoken. Daarbij liep het al eerder uit op rellen. „Onvoorstelbaar asociaal en onacceptabel gedrag van een deel van de bewoners van Veen afgelopen dagen. Maatschappelijk ontwrichtend”, reageert politievakbond ACP zaterdag op Twitter.

In de nacht van donderdag op vrijdag brandden in Veen al vier auto’s uit. Het ging toen volgens de brandweer om kleine, afzonderlijke autobranden. Eerder werden ook stapels autobanden in brand gestoken.