Geen zicht op aangiftes na incidenten met asielzoekers Amsterdam

Startblok Riekerhaven is een van de plekken waar al langer statushouders en studenten samenwonen. Ⓒ Richard Mouw

Amsterdam - De gemeente Amsterdam heeft niet in beeld in hoeveel van de 25 gemelde incidenten waarbij asielzoekers betrokken waren aangifte is gedaan, strafrechtelijke vervolgstappen zijn genomen of mensen zijn veroordeeld. Dat blijkt uit een brief van GroenLinks-wethouder Rutger Groot Wassink (Vluchtelingen) en burgemeester Femke Halsema aan de gemeenteraad.