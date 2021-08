Tbs geëist tegen Zwollenaar die instak op agenten

Daniël Z. is schizofreniepatiënt en was na een groot aantal slapeloze nachten behoorlijk in de war toen hij vorig jaar november met twee messen in de hand de binnenstormende politie opwachtte. Het OM verdenkt Z. van poging tot doodslag, omdat hij zou hebben geprobeerd agenten achter hun schild te steken. Hij zou hebben gestoken in de richting van buik en benen en de halsstreek van een van hen, zo bleek dinsdag in de rechtbank in Zwolle.

„Ik zag alleen een schild op me afkomen. Ik dacht dat het inbrekers waren”, verklaarde Z. tegenover de rechters. „Ik heb niemand kwaad willen doen, alleen eigen huis en haard willen verdedigen.”

Marteling

Z. wordt er ook van verdacht dat hij in de week daarna twee psychiatrisch verpleegkundigen ernstig heeft bedreigd door ze uit te schelden. Dat bekent hij, volgens hem ging hij door het lint na een periode van isolatie. „Dat was pure marteling. Ik was uitgeput en uitgedroogd.”

Z. kwam weer thuis wonen, maar in maart dit jaar ging het opnieuw mis en werd hij gearresteerd nadat hij vanaf zijn balkon doodsbedreigingen zou hebben geuit naar iemand die in de buurt aan het werk was. Daarbij zou hij pistoolgebaren hebben gemaakt. De man werd thuis overmeesterd, waarbij Z. in een bovenbeen zou hebben gebeten van een lid van dit arrestatieteam. Z. verzette zich volgens de rechter behoorlijk en had een broodmes in de hand. „Ik heb niemand gebeten, ik werd getaserd en lag op de grond”, antwoordde hij. Ook ontkende hij met het mes de politiehond te hebben verwond.

Ontoerekeningsvatbaar

Bij de arrestatie in maart is driemaal geschoten. Daarbij is Z. geraakt, hij is door zijn been geschoten. Hij moest met handboeien om worden behandeld in het ziekenhuis.

Gedragsdeskundigen achten Z. volledig ontoerekeningsvatbaar. Hij verkeerde volgens hen in een ernstige psychotische toestand. Ze adviseren tbs met dwangverpleging omdat het risico op herhaling groot is. Z. vindt zelf ook dat hij het beste gebaat is bij tbs. „Ik hoor thuis in de ggz, niet in de bajes”, zei hij.

De rechtbank doet op 24 augustus uitspraak.