’Duits leger heeft slechts munitie voor twee dagen’

Ook is er niet voldoende opslagruimte voor munitie, zegt de parlementscoördinator van de strijdkrachten tegen het tijdschrift Business Insider. Weliswaar heeft de regering in Berlijn na de onaangekondigde en bloedige Russische invasie in buurland Oekraïne 100 miljard euro extra gereserveerd voor de Bundeswehr, maar munitie zou uit de defensiebegroting moeten worden betaald, niet uit de speciale pot.

Vertegenwoordigers van de defensie-industrie bekritiseren het Duitse ministerie van Defensie. Dat zou niets hebben gedaan met het aanbod om sneller en meer munitie te produceren.