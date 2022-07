Premium Het beste van De Telegraaf

Vlag met citaat van Adolf Hitler wekt weerzin op in Voorhout: ’Buurman is al langer van het padje af’

Door Rutger de Quay Kopieer naar clipboard

VOORHOUT - Hoewel de gehele gemeenteraad van Teylingen donderdagavond haar afgrijzen uitsprak over een vlag bij een woning aan de Jacoba van Beierenweg in Voorhout, waarop een citaat van Adolf Hitler geplaatst is, hangt de vlag er de volgende ochtend nog steeds. Tot ontsteltenis van de omwonenden.