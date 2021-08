PvdA-leden vliegen elkaar in de haren over deelname nieuw kabinet

EU-parlementariër Paul Tang en de Bossche PvdA’er Pieter Paul Slikker hebben inmiddels een brief aan de leden gestuurd waarin ze hen oproepen de deelname aan de formatie met de VVD niet te blokkeren. Tijdens de ledenraad komt een motie in stemming van andere bezorgde PvdA’ers die oproept om dat wél te doen.

Ze vinden het een slecht idee om na de toeslagenaffaire en ’verkennersgate’ in een kabinet met de VVD van Mark Rutte te stappen. Luttele maanden geleden steunde hun partij nog een motie van wantrouwen tegen Rutte en keerde de fractie zich tegen achterkamertjespolitiek en politieke spelletjes. Zij vinden het - ook met het oog op de snel naderende gemeenteraadsverkiezingen - niet uit te leggen dat hun partij nu opeens wel weer met de VVD in een kabinet wil. Liever zien ze dat de PvdA in de oppositie gaat sleutelen aan verdere samenwerking met GL.

Ingewijden denken dat dit anti-Ruttegevoel breed leeft in de partij en dat de verschillende moties hierover het wel eens zouden kunnen gaan halen.

Voor partijleider Ploumen zou dat een donderwolk boven haar hoofd opleveren. Zij heeft namelijk wel oren naar de Kaag-coalitie van VVD, D66, CDA, GL en de PvdA. Als ze door haar eigen partij wordt teruggefloten, wordt daar mogelijkerwijs een streep doorheen gezet.

Overtuigen

En prompt is daar de lange brief van Tang en voormalig campagneleider Slikker, die in de race is voor het partijvoorzitterschap en in de PvdA te boek staat als een klankbord van Ploumen. Daarin doen ze een poging om partijgenoten ervan te overtuigen om de moties van over al dan niet meeregeren eenvoudigweg af te wijzen.

Volgens de brievenschrijvers bepalen de rechtse partijen momenteel ’met hun veto tegen twee keer links’ het formatiespel. „Links is het initiatief uit handen geslagen. Links is niet leidend maar lijdend.” Die koers willen ze keren. „Wij roepen de leden van de PvdA op: kies voor een winnende strategie. Laat je niet verleiden tot een debat over de knikkers en wijs iedere motie af die oproept om per definitie wel of niet te regeren.”

Ook moties over fuseren met GL pruimen Tang en Slikker niet. „Moties die per definitie voor of tegen fuseren pleiten dienen ons niet.”

Het Haarlemse raadslid Maarten Wiedemeijer, initiatiefnemer van een van de door Tang en Slikker betwiste moties kan zijn ogen niet geloven dat er op deze manier aan de PvdA-partijdemocratie wordt getornd. „Onze ledendemocratie is er een om te koesteren. Onze partij bestaat uit allerlei verschillende opvattingen. Ik kijk er naar uit dat onze leden zich zaterdag over een en ander mogen uitspreken. De suggestie van een kandidaat-voorzitter dat leden nu niet aan zet zijn is onbegrijpelijk.

Muurvast

De formatie zit nog steeds muurvast. VVD en CDA willen het liefst in een kabinet met CU. Ook een linkse partij vinden ze acceptabel. D66 gruwelt van beide opties, partijleider Sigrid Kaag koerst nog steeds op haar favoriete vijftal met zowel GL als PvdA.