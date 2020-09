’Man gooit vloeistof over vriendin (37) en steekt haar in brand’

De 33-jarige man zou zijn 37-jarige vriendin overgoten hebben met een brandbare vloeistof, om haar vervolgens in brand te steken. De vrouw wist zichzelf te blussen door halsoverkop in een zwembadje in de tuin te springen. Op dat moment was ze echter al ernstig gewond, schrijft Nieuwsblad.

Het slachtoffer heeft zeer zware brandwonden opgelopen over zo goed als haar hele lichaam. Momenteel houden artsen haar in een kunstmatige coma.

Ook verdachte naar ziekenhuis

Agenten werden naar de Looystraat in Nijlen geroepen vanwege het bizarre voorval. De verdachte werd meteen gearresteerd. Hij heeft zichzelf in de gevangenis verwond aan zijn hoofd. De verdachte werd daarvoor opgenomen in het ziekenhuis. Hij wordt later verhoord.