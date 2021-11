Twee vrouwen (49 en 22) vast voor schietpartij in Maastricht

In de vroege ochtend troffen agenten zaterdag het 21-jarige slachtoffer uit Gorinchem aan in een auto op de Burgemeester Kessensingel in Maastricht. Bewoners hadden de politie gewaarschuwd nadat ze knallen hoorden.

„De gewonde man is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis voor de benodigde medische zorg. Zijn toestand is onbekend”, aldus de politie zaterdagavond. De politie is bezig met buurtonderzoek en sluit meer aanhoudingen in deze zaak niet uit.