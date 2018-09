Israëlische scholieren ’moordenaars’ noemen mag

Khoulani is vertegenwoordiger van de lokale islamitische Partij van de Eenheid. Toen de SGP-fractie in de Tweede Kamer in mei bezoek kreeg van Israëlische scholieren, schreef Khoulani: „Zionistische terroristen in wording gewoon keurig op bezoek bij de SGP. Dit zijn de toekomstige kindermoordenaars en bezetters.” De jongerenafdeling van de SGP deed vervolgens aangifte tegen Khoulani om antisemitisme.

Volgens het Openbaar Ministerie is het echter niet discriminerend. Zionist zijn is namelijk geen „onveranderlijk kenmerk”, zoals ras, afkomst of huidskleur. Het zou wel strafbaar zijn geweest als Khoulani had gesproken over de Joodse achtergrond van de scholieren. Bovendien hadden de scholieren zelf niet geklaagd over het bericht. Zonder zo’n klacht kan iemand niet worden vervolgd voor smaad, laster of belediging.

SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij, die de Israëlische jongeren ontving, noemt de beslissing van het OM onbevredigend. „De uitlatingen van Khoulani zijn verwerpelijk en ver over de schreef”, aldus Van der Staaij.

’Achterlijk dom wijf’

Een vrouw uit Utrecht reageerde op Facebook op de uitspraak van Khoulani. Hij stuurde via de chatapp Messenger vervolgens een ingesproken boodschap, waarin hij haar de huid vol schold met termen als „blonde teef” en „achterlijk dom wijf.” Zij deed daarom aangifte.

Khoulani kreeg in 2014 kritiek nadat hij op zijn Facebookpagina had geschreven: „Leve ISIS en in shaa Allah op naar Baghdad om dat schorem aldaar aan te pakken.”

