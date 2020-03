Scholen mogen paar dagen sluiten

Scholen worden niet langer afgerekend op het openhouden of sluiten van hun deuren, maar op het doorgaan van hun onderwijs, maakten ook onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob bekend. Dat kan soms ook thuis, of in nog andere vorm. Zo hoopt het kabinet de scholen voorlopig de ruimte te geven om de coronacrisis te doorstaan.

Focus op examenleerlingen

„De coronacrisis vraagt om een andere manier van onderwijs en daarom heeft de MBO Raad in overleg met het ministerie van OCW, sectorraden en bonden afgesproken dat onderwijs ook op een andere manier georganiseerd kan worden”, schrijft de raad in een verklaring.

De raad wil dat schoolgebouwen zoveel mogelijk openblijven en dat de mbo’s zich zoveel mogelijk focussen op examenleerlingen. Daarnaast kunnen mbo-scholen online onderwijs aanbieden.

Opvang kinderen

Daarnaast zullen mbo’ers in worden gezet voor de opvang van kinderen wiens ouders in kwetsbare beroepen werkzaam zijn. De mbo’s zullen studenten en medewerkers de komende tijd informeren hoe de afspraken in praktijk zullen worden toegepast.

Donderdag liet de raad nog weten dat er geen reden was om de deuren te sluiten. „Mbo’ers kunnen met een gerust hart naar school toe”, zei waarnemend voorzitter van de MBO Raad, Frank van Hout, tegen De Telegraaf. „Maar bij onze besluiten staat de gezondheid van onze studenten en medewerkers altijd voorop.”

Urenlang overleg

Onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob overlegden vrijdag urenlang met schoolbesturen, vakbonden en andere vertegenwoordigers van het onderwijs over de maatregelen van het kabinet om het coronavirus een halt toe te roepen. De ministers willen er vooralsnog niet aan om basis- en middelbare scholen te sluiten, al gaan in het onderwijs steeds meer stemmen op om dat toch te doen.

„Als het echt niet gaat, moet je een alternatief verzinnen voor het onderwijs op school”, zegt Paul Rosenmöller namens de schoolbesturen van het voortgezet onderwijs. „Of de school zelf dicht is, is niet langer de relevante vraag”, zegt Petra van Haren namens de schoolleiders van basis- en voortgezet onderwijs. Als dat het beste is, gaat een school dicht. Maar vooropstaat dat leerlingen onderwijs blijven krijgen.