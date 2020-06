Viruswaanzin mag niet demonstreren in Den Haag

Een week geleden: agenten op het Malieveld vragen demonstranten weg te gaan en afstand te houden. Ⓒ Hollandse Hoogte / Phil Nijhuis

DEN HAAG - Viruswaanzin mag zondag niet demonstreren in Den Haag. De groep die zich verzet tegen de coronaregels had een kort geding aangespannen tegen het verbod van waarnemend burgemeester Johan Remkes om actie te mogen voeren. De rechtbank in Den Haag wees het verzoek om toch te mogen demonstreren af. Maandag volgt een toelichting op de uitspraak van de rechter.