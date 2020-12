LIVE | Aantal nieuwe coronagevallen stijgt voor het eerst in een maand

Het aantal coronagevallen in een week stijgt voor het eerst in meer dan een maand tijd. In de afgelopen zeven dagen zijn vermoedelijk meer dan 40.000 positieve tests geregistreerd. Het exacte weekcijfer komt dinsdag van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het instituut meldde vorige week dat het 33.949 meldingen van positieve tests had gekregen in de zeven dagen ervoor. In de zes dagen sinds die update zijn bijna 37.000 meldingen binnengekomen, gemiddeld ruim 6000 per dag. Het weekcijfer kan dinsdag boven de 40.000 uitkomen.

Het hoogtepunt van de tweede golf was eind oktober. In de week van 21 tot en met 27 oktober kreeg het RIVM 67.542 meldingen van positieve tests. De week erna daalde dat heel lichtjes naar 64.087. Nog een week daarna kwamen er 43.621 bevestigde gevallen binnen. De weken daarna stabiliseerde het aantal gevallen met respectievelijk 37.706, 36.931 en 33.949 meldingen per week.

Het RIVM meldt dinsdag ook hoeveel sterfgevallen en ziekenhuisopnames in de afgelopen week zijn genoteerd. Vorige week meldde het RIVM 406 sterfgevallen, 1007 opnames op de verpleegafdelingen in ziekenhuizen en 183 op de intensive cares. Dat was allemaal lager dan in de weken ervoor. Verder meldt het RIVM of het zogenoemde reproductiegetal is veranderd. Dat cijfer geeft aan hoe snel het virus zich verspreidt. Het getal zit de laatste weken een fractie boven de 1. Dan blijft de uitbraak redelijk stabiel. Hoe verder het getal boven de 1 ligt, hoe sneller het aantal besmettingen stijgt. Onder de 1 kan de uitbraak langzaam uitdoven.

