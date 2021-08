Premium Het beste van De Telegraaf

Nieuw onderzoek: effectiviteit vaccins daalt snel

Door Jessy Burgers

UTRECHT - Nieuw onderzoek van de Universiteit van Oxford laat zien dat de effectiviteit van de vaccins van Pfizer en AstraZeneca vermindert naarmate de tijd vordert. 90 dagen na de tweede prik is het AstraZeneca-vaccin nog 61 procent effectief tegen corona, terwijl het Pfizer-vaccin op dat moment nog 75 procent effectief is. Vijf vragen over het Oxford-onderzoek: