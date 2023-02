Bewoner (46) beroofd van 15.000 euro aan Pokémonkaarten, dna-onderzoek mislukt

Beeld ter illustratie Ⓒ Wikimedia Commons

Nieuw-Vennep - Het is de poltie niet gelukt om dna-onderzoek te doen naar een overval in Nieuw-Vennep, waarbij afgelopen oktober onder andere vijfhonderd Pokémonkaarten ter waarde van 15.000 euro buit werden gemaakt. Dat heeft de officier van justitie naar voren gebracht in de pro-formazitting tegen de 33-jarige verdachte J. S., meldt Noordhollands Dagblad.