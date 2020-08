Eerste keer extra coronamaatregelen voor Grieks vakantie-eiland

Op het populaire Poros in de Golf van Egina, op zo'n twee uur varen van de hoofdstad Athene, moet iedereen een mondkapje dragen in onder meer winkels en horeca, ook op terrasjes. Alles moet om 23.00 uur sluiten, inclusief bars en tavernes. Feesten, markten en gebedsdiensten mogen niet meer.

De autoriteiten besloten tot de strenge maatregelen nadat op het eilandje met zijn 4000 inwoners een tiental besmettingen was vastgesteld. Ter vergelijking: in heel Griekenland werden midden deze week ongeveer 150 infecties geregistreerd. In het Zuid-Europese land stijgt het aantal nieuwe coronagevallen de laatste dagen snel.

De maatregelen op Poros gelden in ieder geval tot 17 augustus. Het eiland is geliefd bij de Grieken zelf. Buitenlandse toeristen bezoeken het vooral als uitstapje.