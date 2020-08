Kaag krijgt ruim baan bij D66: ’Minder haantjesgedrag in politiek’

De bijeenkomst in een theater in Breda was online te volgen. Visser deed zelf mee via een livevideoverbinding vanuit zijn woonplaats in China, waar hij Engelse lessen geeft aan kinderen en jongvolwassenen.

De kandidaten vertelden over hun ambities, hun angsten, eerlijk zijn en hun drijfveer om D66 en het liefst Nederland te willen leiden. Kaag benadrukte het belang van een waardengemeenschap, waar we met zijn allen voor staan, ook in onzekere tijden als deze. Volgens haar moet het roer om, omdat door de coronacrisis structurele tekorten zijn blootgelegd in de maatschappij. Ze doelde op de ongelijkheid, de kwetsbaarheid van veel mensen en de armoede onder kinderen.

In de economie moeten wat haar betreft juist nu keuzes worden gemaakt voor duurzaamheid. Kaag wil een arbeidsmarkt en maatschappij, „waarin iedereen de ultieme beleving heeft dat je erbij hoort en gelijke kansen hebt.” Drie jaar na haar entree in de politiek vindt ze dat de toon daar anders moet en met „minder haantjesgedrag.” „Elkaar uitdagen kan, maar wel met respect.” De situatie nu is volgens haar niet overtuigend voor veel mensen.

Nog twee keer ’de wei in’

Er komen nog twee sessies, op 22 en 29 augustus, in Nijmegen en Groningen. Ook daar kunnen vanwege de coronamaatregelen maar een beperkt aantal mensen fysiek naar toe. Tussen 20 augustus en 2 september kunnen de D66-leden hun keuze maken.

Uiterlijk 5 september wordt bekend wie de lijsttrekker wordt van de partij bij de volgende verkiezingen in maart.

