Meer dan 10 doden bij gevechten in gevangenis Ecuador

QUITO - Bij gevechten in de Bellavista-gevangenis in Ecuador zijn dertien gevangenen gedood. Twee gevangenen raakten gewond. In mei kwamen in dezelfde gevangenis al 44 mensen om bij gevechten.