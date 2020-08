Mondkapje op, mondkapje af in Baarle-Nassau

Wel of niet een mondkapje? Dat hangt er in Baarle-Nassau van af waar je bent. Ⓒ Rias Immink

Baarle-Nassau - De verwarring is compleet in Baarle-Nassau: in drukke winkelstraten in België is een mondkapje verplicht, maar in Nederland hoeft dat niet. Dat leidt tot aparte situaties in grensdorp, waar sommige winkels (deels) in België liggen. Ook de recent ingestelde Belgische avondklok zorgt voor onduidelijkheid bij bewoners.