Kerstcadeaus uit kofferbak gestolen: ’Mijn kinderen zijn behoorlijk verdrietig’

Damian had samen met zijn zoontjes Alex (10) en Marcel (6) kerst gevierd bij vrienden aan de Panneman in Steenbergen. De cadeaus werden in de auto gelegd, maar Damian ging nog even terug naar binnen. Met de afstandsbediening werd de achterklep dicht geklikt. „Ik denk dat er iets tussen is gekomen waardoor de klep blokkeerde, die bleef dus ongemerkt openstaan”, zo vertelt hij aan Hart van Nederland.

Er lag onder meer Lego en Playmobil in de auto. Op beelden van een bewakingscamera, die Damian op Facebook geplaatst heeft, is te zien hoe twee jongens de spullen uit de auto halen en snel weg rennen. „Het gaat me allang niet meer om de cadeautjes, ook al zijn mijn kinderen daar behoorlijk verdrietig over. Ik wil die twee gasten in hun ogen kijken en vragen wat ze bezield heeft.”