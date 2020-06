Moordverdachte in zaak horlogeman dood gevonden in cel

Volgens het OM Midden Nederland gaat het waarschijnlijk om zelfdoding.

Het nieuws over de dood van de 30-jarige Nick B. kwam woensdag vlak voor aanvang van de rechtszaak naar buiten. „Zijn advocaat Max den Blanken werd even apart genomen en reageerde aanslagen”, vertelt RTV Utrecht-verslaggever Riks Ozinga die in de rechtbank aanwezig was. „Het bericht viel hem rauw op zijn dak. Hij heeft de afgelopen periode samen met Nick B. naar deze zitting toegewerkt, maar wilde daar verder niet over uitwijden.”

Zijn dood zal worden onderzocht door het Openbaar Ministerie in Rotterdam.

Geld verdwenen

De in maart doodgeschoten horlogehandelaar en beveiliger Bas Vijzelaar uit Zandvoort had op de avond dat hij werd vermoord 35.000 euro bij zich voor de aankoop van horloges. Het geld bleek na de vondst van zijn lichaam en auto verdwenen.

Twee dagen nadat het lichaam van Vijzelaar was gevonden, pakte de politie de 30-jarige Nick ’Mike’ B. uit Ouderkerk aan de Amstel op. B werkte ook als beveiliger, namelijk in een horecazaak in Amsterdam.

Denk jij aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand anders? Bel 0900-0113 of chat via 113.nl.