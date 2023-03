Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse ’Agressie bij azc’s symptoom van een vastgelopen systeem’

De incidenten bij de asielzoekerscentra en noodopvang drukken het kabinet met z’n neus op de feiten: de asielopvang barst uit z’n voegen. De agressie waaronder medewerkers en andere asielzoekers zuchten, is een symptoom van een vastgelopen systeem, waarin we asielzoekers uit veilige landen evengoed opvang bieden en amper het land uitkrijgen. Waarin COA en IND steevast achter de golven aanlopen, waarin gemeenten tegen heug en meug de helpende hand bieden – of niet.