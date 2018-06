’Slang in mijn broekkie’ blijkt echte python

Agenten waren stomverbaasd. Ze dachten dat de jongen ’bepaalde pillen’ had geslikt of misschien een vuurwapen had verborgen. „En toen we het slang-verhaal hoorden, dachten we aan een slechte grap”, schrijft de politie op Facebook.

De slang die uit de broek van de 19-jarige Duitser kwam, was 35 centimeter lang. Het dier behoort toe aan de moeder van de jongen. Waarom laatstgenoemde de slang in zijn broek had gestopt, is niet bekend.

De jongen mocht zijn roes uitslapen in de cel. Hij werd rond 22.55 uur opgepakt in de Duitse stad Darmstadt omdat hij stond te ruziën met een vriend, en later agressief werd. Pas in het politiekantoor werd hij gefouilleerd, waarna de ’slang uit de mouw’ kwam.

Agenten trekken nog na of de 19-jarige Duitser dierenwetgeving heeft overtreden.