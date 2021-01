Duizenden zonder stroom in Achterhoek door knagende steenmarter: ’Diertje zwartgeblakerd’

Natuurwebsite Nature Today meldde afgelopen zomer dat het aantal steenmarters toeneemt en dat ook de overlast door deze beschermde dieren kan stijgen.

De meeste klachten gingen over het gerommel van de dieren op zolder of in de spouw en het doorbijten van autokabels. Kapotte bougie- of remkabels werden het meest gemeld. „Zo zorgden ratten laatst nog in Zeewolde voor een grote stroomstoring in Flevoland. Ditmaal was het een steenmarter bij ons verdeelstation in Borculo”, zegt woordvoerder Ceriel Thissen van Liander tegen de Gelderlander.

Kiertjes

Volgens hem kunnen de beestjes normaal gesproken niet zomaar binnenkomen bij een dergelijke opslag. „Absoluut niet. We hebben om dit soort problemen te voorkomen alle kieren en naden van een verdeelstation helemaal dichtgemaakt. Want een steenmarter heeft soms aan een gaatje van 1,5 tot 3 centimeter genoeg om binnen te komen.”

Toch ging het dinsdagochtend goed mis in de Achterhoek. „Die kabeldoorvoeren zijn goed afgedicht, maar in dit geval heeft de steenmarter die omhulsels doorgeknaagd. Hij bijt zich er letterlijk doorheen, een klein gaatje is dan genoeg om binnen te komen. Dat is het diertje gelukt. Onze monteur ging na de melding ter plekke en hoefde niet lang te zoeken naar de oorzaak: hij trof een zwartgeblakerde steenmarter aan.”

Steenmarters mogen niet worden gevangen of gedood. De dieren mogen alleen op een diervriendelijke manier worden verjaagd mits daar een ontheffing voor is afgegeven.