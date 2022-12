Oud-agent veroordeeld voor medeplichtigheid bij dood George Floyd

De 29-jarige Kueng was een van de vier agenten die afging op een melding over Floyd. Die werd ervan verdacht in een winkel een nepbiljet van 20 dollar te hebben gebruikt voor de aanschaf van sigaretten. Bij de arrestatie duwde agent Derek Chauvin minutenlang zijn knie op Floyds nek. Kueng en een andere agent, Thomas Lane, hielpen Chauvin om Floyd in bedwang te houden, terwijl een vierde agent omstanders op afstand hield.

Mugshot van J. Alexander Kueng Ⓒ ANP

De agenten werden kort na het incident ontslagen. Chauvin werd in 2021 door een jury schuldig bevonden aan moord en kreeg een celstraf van 22,5 jaar opgelegd. In juli dit jaar kreeg hij nog eens 21 jaar opgelegd voor het schenden van Floyds burgerrechten. Chauvin mag die straffen tegelijkertijd uitzitten. Kueng en de twee andere agenten kregen in juli tot 3,5 jaar cel voor het schenden van Floyds burgerrechten. Lane werd in september tot nog eens drie jaar celstraf veroordeeld om medeplichtigheid bij doodslag. Er loopt nog een proces tegen de vierde agent, Tou Thao.

De dood van Floyd en andere zwarte mensen door politiegeweld leidde in 2020 tot grote demonstraties in de Verenigde Staten. Deze zogeheten Black Lives Matter-protesten breidden zich later uit naar de rest van de wereld. Ook in Nederland werd massaal actiegevoerd tegen racisme. De rechtszaken tegen de vier agenten trokken internationaal veel aandacht. Vooral de zaken waarin Chauvin terechtstond waren wereldnieuws.

