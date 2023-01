Commissie presenteert eindrapport aardgaswinning op 24 februari in Zeerijp

Vorig jaar zijn wekenlang betrokkenen, gedupeerden, topambtenaren, wetenschappers, oud-ministers, premier Mark Rutte en bestuurders van onder meer de NAM en Shell onder ede gehoord.

Uit de verhoren kwam al naar voren dat geld voor de Staat een belangrijke reden was om door te gaan met aardaswinning. Ook werden waarschuwingen en adviezen van toezichthouders in de wind geslagen. Daarnaast is bekend dat de afwikkeling van schade aan huizen en gebouwen nog steeds stroperig verloopt. Wel houdt het kabinet vooralsnog vast aan sluiting van het Groningenveld in 2023 of 2024 vanwege de veiligheidssituatie.

De commissie probeerde meer duidelijkheid te krijgen over de oorzaak van de bevingen, de reacties van het kabinet daarop, de chaotische schadeafhandeling, de afbouw van gaswinning en de versterking van huizen. In totaal is een periode van 60 jaar aardgaswinning onder de loep genomen. Ook zijn vele duizenden documenten gevorderd.

Toelichting

De enquêtecommissie presenteert de conclusies van dat onderzoek op 24 februari in het aardbevingsgebied in Zeerijp. Commissievoorzitter Tom van der Lee (GL) zal daar een toelichting geven op de bevindingen en het rapport aanbieden aan de voorzitter van de Tweede Kamer, Vera Bergkamp.

Van der Lee zegt dat de commissie het belangrijk vindt „om haar eindrapport te presenteren in aanwezigheid van bewoners, ondernemers, agrariërs, bestuurders, deskundigen en andere betrokkenen die de commissieleden tijdens werkbezoeken aan Groningen hebben gesproken.”

Zwaar

Een rapport van zo’n parlementaire enquête weegt zwaar: een enquête is het zwaarste onderzoeksinstrument van de Tweede Kamer. Het kabinet Rutte-III viel in 2021 naar aanleiding van bevindingen van de enquêtecommissie over de toeslagenaffaire. De verwachting is dat het rapport over de aardgaswinning in het voorjaar wordt besproken in het parlement.