Nederlands schip gezonken op Schelde, hulpdiensten zoeken naar slachtoffers

Wat de oorzaak is van de ramp, is nog onduidelijk. In amper een kwartier tijd is het schip gezonken. Het vaartuig was, geladen met bakstenen, onderweg van Nederland naar West-Vlaanderen. „Ik heb geen idee wat er kan gebeurd zijn”, zegt eigenaar Peter Joos van rederij Jogo Logistics. „Het schip werd vorig jaar nog gekeurd en het was volledig in orde. Dit is een zware klap. Ik hoop dat de hulpdiensten hem snel vinden.” De man die vermist wordt is een ervaren schipper, zegt Joos.

Het zou gaan om een ouder vaartuig. „Maar schepen van 30 à 60 jaar oud zijn normaal in de scheepvaart”, aldus de eigenaar.

Duikers

Een fietser zag maandagmiddag rond 10.45 uur het vrachtschip zinken op de Schelde in Grembergen. De hulpdiensten kwamen meteen ter plaatse. „Het schip moet eerst gestabiliseerd worden zodat de duikers op een veilige manier kunnen zoeken”, aldus de lokale burgemeester Abbeloos. Om de veiligheid van de duikers te garanderen, kwam ook de bouwer van het schip ter plaatse gekomen om uitleg te geven over de constructie.

Het binnenvaartschip van ongeveer 50 meter, beladen met bakstenen, ging ten onder in de buurt van Grembergen. Toen de hulpdiensten arriveerden was het vrachtschip al volledig naar de bodem gezonken. De Schelde is daar zo’n 12 meter diep, dus ook bij laag water zal het schip waarschijnlijk niet zichtbaar worden.

Het scheepvaartverkeer op de Schelde werd helemaal stilgelegd. „Omdat het vrachtschip geladen was met bakstenen, zonk het in de vaargeul”, zegt Max Verdonck van de Vlaamse Waterweg. „Er is stremming tot 16 uur, mogelijk wordt die verlengd tot meerdere dagen, aangezien passeren onmogelijk is op de plek van de ramp. Het is daar ook zeer bochtig.”

„We bekijken samen met de hulpdiensten of het schip gesleept of geborgen moet worden”, aldus nog Verdonck. „Dat zal voor later zijn, want de prioriteit gaat uit naar het opsporen van de mogelijke slachtoffers.”

Volgens de Vlaamse Waterweg verliest het schip ook brandstof. „De lading is ongevaarlijk”, klinkt het. „Maar er zijn wel olievlekken aangetroffen. Het gaat waarschijnlijk om vrijgekomen brandstof.”