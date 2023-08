Nederlands schip gezonken op Schelde, hulpdiensten zoeken naar slachtoffers

Een fietser zag maandagvoormiddag rond 10.45 uur het vrachtschip zinken op de Schelde in Grembergen. De hulpdiensten kwamen meteen ter plaatse, op zoek naar slachtoffers, maar de stevige stroming maakt hun werk lastig.

Het binnenvaartschip van ongeveer 50 meter, beladen met stenen, ging ten onder in de buurt van Grembergen. Toen de hulpdiensten arriveerden was het vrachtschip al volledig naar de bodem gezonken. De Schelde is daar zo’n 12 meter diep, dus ook bij laag water zal het schip waarschijnlijk niet zichtbaar worden.

Het scheepvaartverkeer van en naar Antwerpen is stilgelegd tot 16.00 uur, maar de kans is groot dat het langer gaat duren.