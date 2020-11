Jagen op het fortuin van de cokemaffia

Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

Vrijwel alle kopstukken van de ’Mocro-maffia’ zitten in Nederland of een ander land achter slot en grendel. In de processen gaat het vooral over liquidaties en drugshandel. Maar hoe zit het met het fortuin dat de cokemaffia heeft verdiend? Zonder internationale hulp is afpakken knap lastig.