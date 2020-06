Meisjes (15, 17) richten wapen op vrouw in centrum Dordrecht

Foto ter illustratie. Ⓒ ANP XTRA

DORDRECHT - Een 56-jarige vrouw is zondagmiddag in een steegje in de drukke binnenstad van Dordrecht door twee tienermeisjes bedreigd met een vuurwapen. „Toen de vrouw aangaf niets te hebben, gingen de daders er zonder buit vandoor”, meldt de eveneens verbouwereerde politie. De meisjes eisten geld van het slachtoffer.