Man zet tattoo op minderjarige dochter in McDonald’s

In een video, die veelvuldig wordt gedeel op social media, is te zien dat vader Brandon Presha zijn dochter tatoeëert in een filiaal van McDonald’s in de plaats Laurens in South Carolina. De plaatselijke politie zag de video ook en ging op onderzoek uit. Al gauw werd duidelijk dat de 28-jarige man niet alleen onbevoegd was om te tatoeëeren, ook bleek dat de ’klant’ van Presha diens minderjarige dochter was.

De politie vermeldt dat het niet bekend is of Presha vaker mensen tatoeëerde in de McDonalds, maar dat hij „erg op zijn gemak was”. Het is niet bekend wat Presha op zijn dochter heeft getatoeëerd.

Presha is opgepakt en wordt aangeklaagd voor illegaal tatoeëeren, en tatoeëeren van een minderjarige.