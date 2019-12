Ⓒ EPA

Moskou - Met de beslissing vandaag van het Wereldantidopingagentschap WADA om Rusland voor de komende vier jaar uit te sluiten van internationale sportmanifestaties, zoals de Olympische Spelen volgend jaar in Tokio en het WK voetbal in 2022 in Qatar, is Rusland in de wereld verder geïsoleerd geraakt.