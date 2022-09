Meisje (12) smeedt moordcomplot en schiet vader neer

Een politiewoordvoerder in Parker County vertelt aan de New York Post dat de meisjes van plan waren dinsdag hun beider families en zelfs de huisdieren te vermoorden, om daarna naar Georgia te rijden.

Zover kwam het niet, omdat het vriendinnetje uiteindelijk afzag van het plan. De 12-jarige wilde wel haar plan voltrekken en schoot haar vader (38) in zijn buik. Daarna schoot zij kennelijk zichzelf in het hoofd. Agenten die op de melding van een schietpartij afkwamen, vonden het meisje gewond op straat, met het wapen nog bij zich. De neergeschoten vader werd in huis aangetroffen. Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over hun toestand is niets bekend.

Rechercheurs ontdekten daarna het wegloopplan. Het meisje zou van plan zijn geweest met de auto van haar vader naar Lufka te rijden (een rit van ruim 350 kilometer) om daar haar vriendin op te pikken. Daarna zouden ze samen verder trekken. Het meisje in Lufka wordt van medeplichtigheid en samenzwering verdacht. Wat het motief van de meisjes is geweest, blijft onduidelijk. De identiteit van de verdachten is in verband met hun leeftijd niet bekend gemaakt.

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de hulp- en preventielijn Zelfmoord. Praat erover. Tel: 0800-0113 (gratis), 113 (regulier tarief) of www.113.nl.