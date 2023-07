LIVE | Alex S. ging ’middel X’ leveren na eigen zoektocht naar uitweg

Onze verslaggever Saskia Belleman is bij de zaak aanwezig en twittert live mee. Haar tweets vindt u onderaan dit bericht.

Hij stond er niet echt bij stil dat hij strafbaar bezig was, zei de 29-jarige Eindhovenaar maandag tegen de rechtbank in Den Bosch. Daar stond hij terecht voor hulp bij de zelfdoding van tien mensen, handel in medicijnen zonder vergunning en het witwassen van bijna 90.000 euro.

Jarenlang kampte Alex S. met zijn gewicht. Hij werd dikker en dikker, maar kwam desondanks niet in aanmerking voor een maagverkleining. En ook niet voor euthanasie. Hij wist dat hij op enig moment zou bezwijken onder zijn eigen gewicht, „en ik wilde persé niet bedlegerig worden.” In 2016 waren zijn depressie en zijn gewicht op een hoogtepunt. „Ik had het gevoel dat ik de regie over mijn leven kwijt was en ik durfde de deur niet meer uit”, zei Alex S.

Naast zijn bed stond al een heliumtank met masker voor als het hem teveel zou worden. Alex S.: „Je zoekt altijd naar iets beters. Een humaan middel dat ik in mijn nachtkastje kon bewaren.” Dat bracht hem op het spoor van Middel X., een conserveringsmiddel dat in de levensmiddelenindustrie wordt gebruikt voor bederfelijke waar, en in ziekenhuizen om bacteriële infecties te voorkomen.

Wie naar aanleiding van deze rechtszaak en het verslag behoefte heeft aan steun of een gesprek: Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem: chat via 113, bel 113 of bel gratis 0800-0113.

Aanzienlijk slanker in verdachtenbank

Inmiddels heeft Alex S. zijn vurig gewenste maagverkleining gehad. Hij zat aanzienlijk slanker in de verdachtenbank. Mèt zijn kilo’s verdween zijn doodswens. Tegen de rechtbank zei hij dat hij door zijn eigen ervaring heel goed begrijpt waarom mensen zelf willen kunnen beslissen of ze dood willen. En dat hij daarom besloot om ze te helpen.

Alex S.: „Als iemand dood wil, dan lukt dat toch wel. Ik vind, als dat op een humanere manier kan, dan moet zo’n middel vrij toegankelijk zijn.” Ook, of misschien wel juist, voor mensen die tussen de wal en het schip vallen omdat ze niet voldoen aan de criteria voor euthanasie via de legale weg.

Nee, hij vroeg mensen niet naar hun motieven om uit het leven te willen stappen., zei Alex S. „Ze hoeven hun lijden niet tegenover mij te verantwoorden. Ik vind dat het een autonome beslissing moet zijn.” Wel zei hij een „weloverwogen besluit” belangrijk te vinden. Zelf controleerde hij dat evenmin. Aanvankelijk vond hij zijn afnemers via Marktplaats. Later kwam hij in contact met Coöperatie Laatste Wil. Hij vertrouwde op „het voortraject” dat mensen doorgaans via CLW hadden doorlopen, zij hij tegen de rechtbank. Via CLW kwamen mensen bij hem terecht.

Weloverwogen beslissing

Tijdens de strafzaak bleek dat lang niet iedereen die zich bij hem meldde een weloverwogen beslissing nam. Zo werd het voorbeeld genoemd van een twintiger die in een psychose raakte doordat hij zijn medicijnen niet langer innam. Hij kreeg Middel X van Alex S., maar overleefde het wonder boven wonder. Hij is zielsblij dat hij nog leeft. „Ik weet nu hoe ik moet voorkomen dat ik in zo’n toestand terechtkom. Gewoon mijn medicijnen gebruiken.”

Het is bovendien de vraag of Middel X. inderdaad een humane dood garandeert. Nabestaanden vertelden dat een man na inname van de capsules enorm veel pijn kreeg, spartelde en uiteindelijk een epileptische aanval kreeg, waarna hij overleed. Een afschuwelijk sterfbed, vond zijn familie.

Morgen krijgt Alex S. te horen welke straf het Openbaar Ministerie in gedachten heeft.