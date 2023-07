LIVE | Verdachte Alex S. ging ’middel X’ leveren na eigen zoektocht naar ’uitweg’

Onze verslaggever Saskia Belleman is bij de zaak aanwezig en twittert live mee. Haar tweets vindt u onderaan dit bericht.

S. staat maandag terecht voor het leveren van het dodelijke Middel X aan mensen die dat bij hem hadden besteld. Zeker tien van deze mensen gingen volgens justitie daadwerkelijk over tot zelfdoding. Eindhovenaar S. heeft daarmee volgens het Openbaar Ministerie het verbod op hulp bij zelfdoding overtreden.

Het werkelijke aantal mensen dat is overleden na gebruik van het door S. geleverde middel is mogelijk hoger, maar justitie stelt alleen vervolging in voor de zaken waarin het bewijs het sterkst is.

De verdachte is lid van Coöperatie Laatste Wil (CLW), de organisatie die pleit voor verregaande zelfbeschikking rond het overlijden. Hij is geen arts of medicijnexpert. Volgens CLW heeft hij aan 2200 leden van die club het middel X geleverd en in totaal zelfs aan zo’n 10.000 mensen.

Middel X is een conserveringsmiddel voor bederfelijke waar, maar is bij inname van een bepaalde dosering dodelijk.

Wie naar aanleiding van deze rechtszaak en het verslag behoefte heeft aan steun of een gesprek: Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem: chat via 113, bel 113 of bel gratis 0800-0113.

De verdachte is geen arts of apotheker. Hij sprak de mensen naar wie hij het middel stuurde - via de post - niet zelf en verdiepte zich niet in hun achtergrond. S. vertrouwde erop dat anderen dat al hadden gedaan voordat de aanvragers bij hem terechtkwamen. Ook meent hij dat mensen zelf een „weloverwogen besluit” kunnen nemen over hun dood. „Het was belangrijk dat deze mensen iemand hadden die ze konden vertrouwen. Dat had ik zelf ook gewild”, verklaarde de man.

Werking

Volgens CLW zorgt Middel X voor een zuurstoftekort in de hersenen. Een half uur na inname van twee gram van het middel raak je in coma en merk je niks meer. „Na ongeveer twee uur stopt je hart.” Maar: de site van de Rijksoverheid is minder positief over Middel X: „Het kan uren duren voordat iemand bewusteloos raakt. Het kan wel 40 uur duren voor je overlijdt en de bijwerkingen kunnen ernstig zijn.”

In zeker één geval had hij met de kennis van nu het middel niet geleverd, zei hij. Dat was dat van een 27-jarige man die in zware psychische nood probeerde met het middel een einde aan zijn leven te maken. Hij overleefde het, doordat hij snel werd gevonden en medische hulp kreeg. De man heeft verklaard dat hij achteraf spijt heeft van zijn zelfmoordpoging. Hij was er mede toe gekomen doordat hij zijn medicatie enige tijd niet had ingenomen. Later ging hij dat weer wel doen, waarna het beter met hem ging.

S. noemde het voorbeeld „naar” en zei dat ieder voorval als dit er „een te veel is.” „Het had anders gemoeten”, benadrukte hij. Een van de rechters legde daarop het verband met zijn eigen voorgeschiedenis. S. werd uiteindelijk geopereerd en kreeg zijn gewicht beter onder controle. „Wat als u in een impulsieve bui toch dat middel had ingenomen?”, vroeg de rechter hem. „Als ik er niet meer was, dan was ik ook van mijn lijden verlost”, antwoordde de Eindhovenaar daarop. „Ik denk daar zelf heel nuchter over.”

Witwassen

De officier van justitie vervolgt Alex S. voor vier feiten: het meermalen (10 keer) verlenen van hulp bij zelfdoding tussen 2018 en 2021, witwassen van geld, het zonder vergunning handelen in medicijnen en het bezit van een grote hoeveelheid ongeregistreerde medicijnen.

De rechtbank in Den Bosch heeft maandag en dinsdag uitgetrokken voor de inhoudelijke behandeling van de strafzaak. De officier van justitie zal tijdens die behandeling met een strafeis komen. De verdachte riskeert een jarenlange celstraf.

Sympathisanten van S. hebben aangekondigd dat ze voorafgaand aan de rechtszaak een demonstratie gaan houden. Daartoe is opgeroepen door de zogeheten Steungroep Dappere Burgers.

Tekst gaat verder onder de tweet

Best

De rechtbank van Den Bosch wil het maandag niet alleen hebben over de feiten, maar ook over de beweegredenen van Alex S. Op 11 mei 2021 kwam er een melding bij de politie in Best binnen over een niet-natuurlijk overlijden van een mevrouw in Best.

Behalve de overleden dame, werden er een pakket aangetroffen met een leeg buisje Middel X, een anti-braakmiddel en instructies hoe een en ander moest worden ingenomen. En het mailadres van Alex S.

Wie bij S. bestelden werd gevraagd om de middelen in een ander potje te stoppen, niets achter te laten en geen informatie achter te laten die zou leiden naar Alex S. of andere mensen. Maar, de dame in Best bleek niet alle mails te hebben verwijderd.

S. maakte van het poeder zelf pillen, met capsules die hij importeerde vanuit het buitenland: „Ze waren vaak achterdochtig, wilden weten wat erin zat. Dit gaf ze zekerheid”, zegt Alex S.

Ook het poeder kwam uit het buitenland, bijvoorbeeld uit Engeland en de VS. Bij verschillende webshops kon hij ’emmers’ met vijf kilo tegelijk bestellen: goed voor honderden porties.

Voor de rechtszaak zijn twee dagen uitgetrokken. Het Openbaar Ministerie komt later met de strafeis tegen S. Sympathisanten van S. hielden op de eerste dag een demonstratie bij het gerechtsgebouw.