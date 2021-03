EBay stopt verkoop ’racistische’ kinderboeken van Dr. Seuss

Dinsdag nam uitgever Dr. Seuss Enterprises boeken And To Think That I Saw It On Mulberry Street, If I Ran The Zoo, McElligot’s Pool, On Beyond Zebra!, Scrambled Eggs Super! en The Cat’s Quizzer uit de handel omdat ze mensen zouden portretteren „op een pijnlijke en verkeerde manier.”

Boeken direct in bestsellerlijst

Na de bekendmaking belandden vijf van de zes titel op de bestsellerslijst van webwinkel Amazon. Op eBay is te zien dat een exemplaar van If I Ran The Zoo minstens 220 dollar op kan leveren, terwijl het boek eerder nog voor tien dollar verkrijgbaar was.

Nederlandse webshops en boekenhandels bieden de omstreden boeken nog wel aan.