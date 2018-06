Opstand onder VVD’ers

’We willen niet herkenbaar in beeld. Voor je het weet heb je een steen door je ruit.’ Ⓒ Rias Immink

Teleurgesteld zijn ze. Hun hele leven stemden ze VVD. Ook bij de laatste landelijke verkiezingen, al was het met tegenzin. Maar dat is nu voorbij. „Een van de belangrijkste problemen voor de toekomst is de islam”, zegt Simon (74). „Maar er staat niets over in het regeerakkoord. Onbegrijpelijk.”