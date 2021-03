’Politie deelde onterecht gegevens met Belastingdienst’

Dat blijkt volgens NRC uit een interne brief die door de krant is ingezien.

De politie Oost-Nederland stuurt na de ontruiming van een wietplantage, zo’n zeshonderd keer per jaar, een zogeheten „hennepbericht” naar de Belastingdienst. Daarin staat naast het aantal wietplantjes, het type apparatuur (bijvoorbeeld lampen) en hoeveel stroom er is gebruikt ook informatie over de huurovereenkomst en persoonlijke gegevens over de verdachte zoals eventuele recidive. De Belastingdienst kan aan de teler over het geld dat verdiend is aan de illegale hennepkwekerij een naheffing voor de inkomstenbelasting opleggen.

Maar in een brief aan de Eenheidsleiding Oost-Nederland schrijft de privacydeskundige van de politie van diezelfde regio dat het „verstrekken van het hennepbericht aan de Belastingdienst als onrechtmatig moet worden beschouwd.” De politie Oost-Nederland verstrekte, volgens de brief, bijna zeven jaar onterecht informatie aan de Belastingdienst.