Hulpdiensten oefenen fictieve terroristische aanslag in Amsterdam

Bewakingseenheden van politie en defensie starten dinsdag de oefening in het Westelijk Havengebied en verplaatsen woensdag naar het Olympisch Stadion. Ook zijn er figuranten aanwezig die de rol van slachtoffer spelen. Stadsdelen, bedrijven en bewoners bij de oefenlocaties zijn vooraf geïnformeerd over de oefening en de eventuele overlast. Rondom het Olympische Stadion zijn een paar wegen afgezet.

De laatste grote terreuroefening van dit formaat was in 2017, aldus de woordvoerder. De veiligheidsregio benadrukt dat er geen verhoogd risico is op een terroristische aanslag in Amsterdam of omgeving. Met dit soort oefeningen worden de hulpdiensten voorbereid "op diverse soorten incidenten. Zo organiseren we trainingen en oefeningen die gerelateerd zijn aan diverse risico’s, zoals overstromingen, langdurige stroomuitval en terrorisme."