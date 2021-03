Dode aangetroffen naast afvalcontainers bij Nijmeegse flat

De omgeving is door agenten afgezet en er is een grote witte tent opgezet, kenmerkend voor grote (buurt)onderzoeken. Veel bewoners van de flat keken van bovenaf op het geheel en maakten foto’s en beelden.

Het lichaam werd gevonden naast de afvalcontainers die flatbewoners kunnen gebruiken. „Het is nog niet duidelijk om wie het gaat en wat de toedracht is. Het kan soms lang duren voor we hierop een antwoord hebben want het onderzoek moet zorgvuldig gedaan worden”, aldus de politie.

Volgens een fotograaf ter plaatse wordt iedereen die de wijk in of uit wil gecontroleerd of bevraagd.

