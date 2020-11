Alternatief voor afschieten: sterilisatie damherten

Dat meldt NOS. De dierenartsen willen een aantal herten op De Haringvreter in het Veerse Meer steriliseren. „Steriliseren van de hindes is een veel nettere manier om de populatie in toom te houden”, aldus dierenarts Michiel Hoynck tegen de omroep, „Als er veel mensen zijn, schieten we ze toch ook niet af. Dan doen we ook aan geboortecontrole.”

De dierenartsen maken zich vooral druk om de wilde populaties in afgesloten gebieden. „Eerst creëren we zelf een probleem. En hebben we maar één oplossing: het geweer. Daar willen we vanaf.”

Het collectief van dierenartsen wil binnenkort een wetenschappelijk experiment starten op het Zeeuwse eiland De Haringvreter. Op dit 90 hectare grote eiland leven nu zo’n 450 wilde damherten. Volgens de dierenartsen de perfecte plek om te kijken hoe een wilde populatie reageert als er een aantal hindes wordt gesteriliseerd.

Steriliseren valt onder het kopje dierexperimenten. Er moet dus eerst toestemming komen van de eigenaar van het eiland, dat is de provincie Zeeland.