Carnavalsoptocht Breda gaat door, noodscenario achter de hand

Met het oog op de harde wind zijn afgelopen weekend in Limburg en Brabant al meer dan tachtig carnavalsoptochten afgelast. Veel evenementen zijn verplaatst, veelal naar maandag of dinsdag, maar een enkele is helemaal geschrapt.

Volgens Weeronline moeten carnavalsvierders zeker rekening houden met de wind, vooral in Breda, waar tijdens de optocht zware windstoten kunnen voorkomen. Roermond lijkt de dans enigszins te ontspringen omdat de windstoten daar pas later in de middag optreden.

Dinsdag, de laatste carnavalsdag, houdt de wind zich rustiger.

