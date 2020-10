Nederlander (28) krijgt 3 jaar cel voor poging brandstichting België

De Nederlander uit het Limburgse Helden was niet in de rechtbank aanwezig. De rechter beval zijn onmiddellijke aanhouding. De Limburger zou een woning in oktober 2018 in brand hebben willen steken nadat hij een conflict had gekregen met de bewoner over de rekening van een bewakingssysteem dat hij had geïnstalleerd.

Benzinelucht

Op de bewuste dag was de vriendin van de bewoner thuis. Zij rook benzine en alarmeerde de politie. De politie arresteerde vervolgens in de buurt de 28-jarige man. Hij had op dat moment een aansteker en pepperspray bij zich. Bij de woning werd daarna met hulp van een speurhond een bidon met benzineresten gevonden.

De man verklaarde dat hij eigenlijk de auto van de bewoner met benzine had willen overgieten, maar omdat die er niet stond gooide hij de fles leeg bij de voordeur. Hij heeft de vloeistof niet aangestoken.