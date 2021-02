Prachtig weer maar ook coronaregels: dit mag je wel en niet doen

Premium Financieel

Column: hoe leuk is nu een weekendje weg?

’Jongens, wat zullen we doen tijdens de voorjaarsvakantie?” Zondagavond leg ik de vraag aan de kinderen voor, boven een bord kippenpoten met gegrilde groenten. Want mijn vrouw en ik komen er niet uit. Gaan we weg? Blijven we thuis? Nemen we vrij? Wat gaan we doen?