‘Trump is blok energie, Biden pessimistisch en fragiel’

Zitten Amerikanen wel te wachten op het pessimistische verhaal van de Democraten? „Trump wil de realiteit van het coronavirus misschien niet onder ogen komen, maar zijn optimisme spreekt wel aan. Amerikanen zijn geen doemdenkers”, stelt Van Vliet.

Luister de nieuwe aflevering van ’Trump vs. Biden - de strijd’ hier, hieronder of via alle bekende podcast apps, zoals Spotify of Apple Podcasts.