Brokstukken Chinese raket worden zondagochtend vroeg verwacht

Het Amerikaanse Center for Orbital Reentry and Debris Studies (CORDS) van Aerospace Corporation heeft zijn voorspelling voor het tijdstip van terugkeer geactualiseerd naar 05.30 uur zondagochtend. CORDS hanteert een speelruimte van vier uur ervoor of erna.

EU SST verwacht dat de kans op een inslag van restanten in bevolkte gebieden „laag” is. De organisatie benadrukt dat de ongecontroleerde aard van het object voorspellingen onzeker maakt.

De Chinezen zelf stellen dat het meeste puin van de draagraket zal verbranden bij terugkeer in de dampkring en dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat er enige schade wordt veroorzaakt. De raket van het type Lange Mars 5B bracht een deel van een Chinees ruimtestation in de ruimte.