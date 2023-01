Burgemeesters willen vergunning voor elke wedstrijd betaald voetbal

Ⓒ ANP / EPA

BREDA - Burgemeesters die een betaaldvoetbalorganisatie (BVO) in hun gemeente hebben, willen dat de clubs in het vervolg voor elke wedstrijd van die club vooraf een vergunning aanvragen. In de vergunning moet beschreven staan wat het risicoprofiel van de wedstrijd is en hoe de veiligheid is geregeld. Afhankelijk van het risicoprofiel moet qua veiligheid beschreven worden hoe fouillering en schouw in het stadion zijn geregeld, hoe de kaartverkoop is georganiseerd, hoe het handhavingsbeleid eruit ziet, hoe een eventuele ontruiming van het stadion in zijn werk gaat en hoe er wordt omgegaan met supporters.