’Twee zwaargewonden bij ongeluk Tilburg, auto in stukken’

De twee gewonden zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter was opgeroepen gezien de ernst van de situatie. De trauma-arts is met de gewonden meegegaan naar het ziekenhuis, meldt de regionale omroep.

Op foto’s is te zien dat van de auto weinig meer is overgebleven. ,,Die is in diverse stukken gebroken. Stoelen van de auto op de weg, evenals koplampen en velgen”, aldus een verslaggever ter plaatste. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd.

Het ongeluk gebeurde rond 06.00 uur vrijdagochtend. Van de Quirijnstoklaan tot het Textielplein is de weg afgezet. Dit gaat waarschijnlijk nog wel uren duren.

Ⓒ Toby de Kort / Eye4images

Een deel van de auto. Ⓒ Persbureau Midden Brabant