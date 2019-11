Hond rijdt uur lang rondjes in auto

Archiefbeeld ter illustratie. Bekijk de hond beneden. Ⓒ Hollandse Hoogte / Image Source Ltd RF

PORT ST. LUCIE - Een hond in de Amerikaanse staat Florida heeft een uur lang rondjes gereden in de auto van zijn baasje. Dat schrijven Amerikaanse media. De hond reed in de stad Port St. Lucie een brievenbus omver en de auto raakte beschadigd. Verder is het avontuur goed afgelopen.