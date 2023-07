Vogelgriep duikt weer op in Nederland: 11.000 leghennen geruimd

Dat meldt het ministerie van Landbouw maandagavond. Het gaat om een ’biologisch legpluimveebedrijf’ in Biddinghuizen, in de gemeente Dronten. „Dit is ontzettend naar”, zegt minister Adema (Landbouw). Zowel voor de dieren die geruimd moeten worden als voor deze hardwerkende familie.”

Twee andere pluimveebedrijven, die binnen drie kilometer van de getroffen onderneming liggen, worden nu ook onder de loep genomen om te kijken of ook daar vogelgriep is.

Het nieuwe geval komt nog geen drie weken nadat de ophokplicht in de meeste regio’s in Nederland was ingetrokken. Die plicht gold ook in Biddinghuizen niet meer, maar gaat nu wel weer gelden in een straal van 10 kilometer rond het getroffen bedrijf.

De vogelgriep greep vooral vorig jaar stevig om zich heen in Nederland. De net opgeheven landelijke ophokplicht was ruim een half jaar lang van kracht, een uitzonderlijk lange periode. Wel waren er sinds februari geen nieuwe meldingen meer geweest van de ziekte, maar kort na het inperken van de maatregelen is het nu toch weer raak.