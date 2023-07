Vogelgriep steekt de kop weer op in Biddinghuizen

Dat meldt het ministerie van Landbouw maandagavond. Het gaat om een ’biologisch legpluimveebedrijf’ in Biddinghuizen. „Dit is ontzettend naar”, zegt minister Adema (Landbouw). Zowel voor de dieren die geruimd moeten worden als voor deze hardwerkende familie.” Twee andere pluimveebedrijven, die binnen drie kilometer van de getroffen onderneming liggen, worden ook onder de loep genomen. Het nieuwe geval komt nog geen drie weken nadat de ophokplicht in de meeste regio’s in Nederland was ingetrokken.